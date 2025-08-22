Меню
Киноафиша Фильмы Дети-шпионы Расписание сеансов Дети-шпионы, 2025 в Москве 22 августа 2025

Расписание сеансов Дети-шпионы, 22 августа 2025 в Москве

чт 21 пт 22 сб 23
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:20 12:05 14:55 19:20 23:00
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
11:00 12:45 15:30
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
11:00 13:15 17:45
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:10 13:20 16:55
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:30 12:40 15:55 18:20
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:30 12:55 14:35 19:00
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:50 13:50 17:05 18:20
Спотыкаются, взрываются, ловят лицом бревна — но этот персонаж сломал систему «Пункта назначения»: и она (почти) обманула смерть
