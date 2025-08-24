Меню
Фильмы
Дети-шпионы
Расписание сеансов Дети-шпионы, 2025 в Москве
24 августа 2025
Расписание сеансов Дети-шпионы, 24 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
21
пт
22
сб
23
вс
24
пн
25
вт
26
ср
27
чт
28
пт
29
сб
30
вс
31
пн
1
вт
2
ср
3
Формат сеанса
Все
VIP
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Дети-шпионы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
12:15
от 350 ₽
14:10
от 400 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
10:15
14:00
17:25
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
15:05
от 700 ₽
16:55
от 700 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
12:30
от 690 ₽
2D, VIP
15:10
от 1720 ₽
18:30
от 1720 ₽
Москино Кинопарк
пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
2D
15:55
от 400 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
12:10
от 330 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
11:50
от 330 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
15:40
18:20
Победа
Крестьянская Застава
2D
12:30
от 300 ₽
16:30
от 350 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:20
12:00
14:55
19:10
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
11:00
12:45
15:25
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:20
14:00
18:20
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
11:10
13:25
17:50
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:40
13:50
16:55
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:50
13:00
15:05
17:05
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:30
12:40
15:55
18:20
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:30
12:55
14:35
19:00
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:50
13:50
17:05
18:20
