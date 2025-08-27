Меню
Киноафиша Фильмы Дети-шпионы Расписание сеансов Дети-шпионы, 2025 в Москве 27 августа 2025

Расписание сеансов Дети-шпионы, 27 августа 2025 в Москве

чт 21 пт 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27 чт 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
12:15 14:10
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
2D
15:05 от 600 ₽ 16:55 от 600 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
12:30 от 450 ₽
2D, VIP
15:10 от 1160 ₽ 18:30 от 1320 ₽
Москино Кинопарк пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
2D
18:25 от 420 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
11:35 от 250 ₽
Москино Тула г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
13:00 от 250 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
15:40 18:20
Победа
Крестьянская Застава
2D
12:30 от 300 ₽ 16:30 от 350 ₽
Радуга Кино
Технопарк
2D
10:20 от 340 ₽ 12:25 от 340 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:20 от 440 ₽ 12:05 от 500 ₽ 14:55 от 440 ₽ 19:10 от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
11:00 от 400 ₽ 12:45 от 440 ₽ 15:25 от 440 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:20 от 300 ₽ 14:00 от 400 ₽ 18:20 от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
11:10 от 400 ₽ 13:25 от 400 ₽ 17:50 от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:10 от 400 ₽ 13:20 от 400 ₽ 16:55 от 450 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:50 от 300 ₽ 13:00 от 380 ₽ 15:05 от 450 ₽ 17:05 от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:30 от 400 ₽ 12:40 от 500 ₽ 15:55 от 580 ₽ 18:20 от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:30 от 300 ₽ 12:55 от 400 ₽ 14:35 от 400 ₽ 19:00 от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:50 от 300 ₽ 13:50 от 400 ₽ 17:05 от 500 ₽ 18:20 от 500 ₽
