«Чистые руки»: краткое содержание сериала за 120 секунд — чтобы потом не тратить 10 часов 36 минут впустую

«Жду с нетерпением!» — пишут зрители об этих премьерах: 5 турдизи, которые выйдут осенью, а зрителям не терпится посмотреть их сейчас же

Почему Каневский снялся «топлес» в «Бриллиантовой руке»: случайность на съемках, которую Гайдай превратил в находку

Нож напомнил «кое-что»: эту экранизацию Кинга запретила американская цензура — а ведь король ужасов написал к ней сценарий

Уже не цыганенок Степка, а рослый красавец: как теперь выглядит возмужавший мальчишка из фильма «Мужики!»

Небо уронит ночь на ладони, Костя Воронин, Костя Воронин: эти мемы по «Ворониным» 10 «египетских сил» из 10

«Выступали против Израиля»: Галь Гадот нашла оправдание громкому провалу «Белоснежки» — виноваты не актеры или ужасный CGI, а… политика

«Открою вам два секрета»: в «Охоту на Голума» вернется главная звезда трилогии «Властелин колец» — и речь не только про Гэндальфа

«Черной Русалочки и Снейпа было мало?»: вокруг экранизации советского «Умки» с Прилучным разгорелся скандал «в стиле Netflix»

«Не воспринимаю как ленту о зомби»: создатель «Войны миров Z» пояснил, чем его нежить отличается от прочих «ходячих»