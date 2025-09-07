Кто слабее Т-1000 и почему Т-800 идеален: рейтинг всех 8 моделей «Терминатора»

«Невский», «Мухтар», «Шеф» и новая замена «Слову пацана»: на НТВ представили главные премьеры сезона 2025-2026 и они просто огонь

Так выйдет в сентябре или нет? Собрали все, что известно о 4 сезоне российского сериала «Триггер»

«Я купилась на мордашку тигра»: почему «Кейпоп-охотницы» стали № 1 на Netflix — феномен объяснила композер «Киберслава»

Не Хаяо Миядзаки, но тоже круто: 6 аниме от студии Ghibli, которые вы могли пропустить — о любви, созидании и взрослении

Прячутся в тени «Оно» и «Сияния»: всеми забытые адаптации Стивена Кинга, которые тоже стоят вашего внимания

«Странный автор»: братья Стругацкие зачитывались шедеврами Кинга, но великим коллегу так и не признали — хвалили лишь один фильм по нему

От мурашек до панической атаки: топ-5 психологических триллеров 2025 года, которые захочется пересмотреть еще раз

Самым жутким маньяком в «Методе» оказался неприметный медик: за что Самарин годами мстил Меглину?

Несбыточная мечта Миядзаки: роботы в «Небесном замке Лапута» не говорили ни слова, но их роль куда важнее, чем кажется на первый взгляд