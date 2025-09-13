Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Дети-шпионы Расписание сеансов Дети-шпионы, 2025 в Москве 13 сентября 2025

Расписание сеансов Дети-шпионы, 13 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 8 Завтра 9 ср 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Дети-шпионы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
15:10 от 700 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
17:30 от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:20 от 400 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
12:05 от 550 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
15:20 от 630 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
11:00 от 400 ₽ 13:00 от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:30 от 400 ₽ 14:40 от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
13:40 от 450 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
12:05 от 600 ₽ 16:00 от 650 ₽
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Лучшее, что вы могли пропустить: 5 свежих детективных сериалов с одобрением критиков до 100% — все родом из Британии
«Игре престолов» стоило бы взять пример с этого сериала: у хита 90-х был идеальный финал — фанаты плачут до сих пор
Фанаты ждут ответ уже 18 лет: этот сериал по Стивену Кингу закрыли на самом интересном месте
Новый демон и поселенцы: дата выхода 4-го сезона «Извне» — если ждали в 2025-м, то у нас плохие новости
Легендарная песня Михалкова в «Я шагаю по Москве» бесила советскую цензуру: заставили менять текст, и все из-за Израиля
От Доцента до Жени Лукашина: спорим, вы не знали, что у этих 10 киногероев СССР есть современные «двойники»? (фото)
«В этом есть свобода»: Макконахи готов сняться в 5 сезоне «Настоящего детектива» вместе с Кейджем, и ждет лишь одного
Грядущая «Долгая прогулка» станет отличным сиквелом для хитового сериала по Стивену Кингу — шоу недавно продлили на еще один сезон
Эльфийское видео для взрослых: в этой сцене из «Хоббита» актеры краснели, а окружающие не могли сдержать смех
Беззубик занял лишь 7-е место в списке самых мощных существ из «Как приручить дракона»: №1 может уничтожить одним взглядом
Даже Netflix признал провал «Ведьмака» — но его худшее продолжение все-таки увидит свет (а ведь хотели отменять)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше