Дети-шпионы
Расписание сеансов Дети-шпионы, 2025 в Москве
13 сентября 2025
Расписание сеансов Дети-шпионы, 13 сентября 2025 в Москве
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
15:10
от 700 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
17:30
от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:20
от 400 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
12:05
от 550 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
15:20
от 630 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
11:00
от 400 ₽
13:00
от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:30
от 400 ₽
14:40
от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
13:40
от 450 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
12:05
от 600 ₽
16:00
от 650 ₽
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Лучшее, что вы могли пропустить: 5 свежих детективных сериалов с одобрением критиков до 100% — все родом из Британии
«Игре престолов» стоило бы взять пример с этого сериала: у хита 90-х был идеальный финал — фанаты плачут до сих пор
Фанаты ждут ответ уже 18 лет: этот сериал по Стивену Кингу закрыли на самом интересном месте
Новый демон и поселенцы: дата выхода 4-го сезона «Извне» — если ждали в 2025-м, то у нас плохие новости
Легендарная песня Михалкова в «Я шагаю по Москве» бесила советскую цензуру: заставили менять текст, и все из-за Израиля
От Доцента до Жени Лукашина: спорим, вы не знали, что у этих 10 киногероев СССР есть современные «двойники»? (фото)
«В этом есть свобода»: Макконахи готов сняться в 5 сезоне «Настоящего детектива» вместе с Кейджем, и ждет лишь одного
Грядущая «Долгая прогулка» станет отличным сиквелом для хитового сериала по Стивену Кингу — шоу недавно продлили на еще один сезон
Эльфийское видео для взрослых: в этой сцене из «Хоббита» актеры краснели, а окружающие не могли сдержать смех
Беззубик занял лишь 7-е место в списке самых мощных существ из «Как приручить дракона»: №1 может уничтожить одним взглядом
Даже Netflix признал провал «Ведьмака» — но его худшее продолжение все-таки увидит свет (а ведь хотели отменять)
