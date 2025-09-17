Меню
Фильмы
Дети-шпионы
Расписание сеансов Дети-шпионы, 2025 в Москве
17 сентября 2025
Расписание сеансов Дети-шпионы, 17 сентября 2025 в Москве
Вся информация о фильме
Чкаловская
2D
10:20
от 490 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:45
от 450 ₽
14:40
от 480 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
15:10
от 440 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
17:30
от 600 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:20
от 300 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
12:05
от 400 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
14:50
от 400 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
11:00
от 300 ₽
13:00
от 380 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:30
от 400 ₽
14:40
от 500 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
13:40
от 400 ₽
15:35
от 400 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
12:05
от 400 ₽
16:00
от 480 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Отзывы
2024, Германия, анимация
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Из Румынии пришлось уехать подальше: где снимали 2 сезон «Уэнсдей»?
Никакого доброго Леопольда или Винни-Пуха: 4 жутких советских мультика, от которых мурашки даже у взрослых
Он пережил гибель «Титаника» и битву за Средиземье: кем был человек, связавший два самых оскароносных фильма?
Где снимали фильм «Берегись автомобиля»? По сюжету место не уточняется, но эти локации сразу сами себя выдали (фото)
«Лучший фильм серии»: третья часть «Достать ножи» затмила две предыдущие — получила нереальные 95% на RT
Ой, мороз-мороз, не морозь меня: новый мульт про «Чебурашку» еще даже не вышел, но ляпов в нем уже — видимо-не видимо
«Дурака» Быкова критики признали лучшим российским кино, но современные зрители с этим не согласны явно — нашли 3 серьезных «косяка»
Вы — гуру во вселенной «Заклятия», если пройдете самый жуткий тест (5 сложных вопросов)
В фильме прояснили, но не до конца: откуда в «Гарри Поттере» взялся Василиск и почему он спал в Тайной комнате долгие сотни лет
Хорошо помните цитаты из фильма «Москва слезам не верит»? Тест докажет обратное — не все продолжат 5/5 реплик правильно
Норвежские гангстеры и голливудские решалы: 3 сериала для тех, кто устал ждать 3 сезон «Короля Талсы» — в №1 снялась звезда «Сопрано»
