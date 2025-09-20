Меню
Фильмы
Дети-шпионы
Расписание сеансов Дети-шпионы, 2025 в Москве
20 сентября 2025
Расписание сеансов Дети-шпионы, 20 сентября 2025 в Москве
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
12:10
от 330 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
13:05
от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
14:55
от 600 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:10
от 400 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
12:15
от 500 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
14:45
от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:00
от 400 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
12:55
от 450 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
12:25
от 600 ₽
