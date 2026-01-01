KION вычислил 10 самых популярных детективных сериалов в России: и не ищите в списке «Первый отдел» и «Невский»

Битва за 10/10: поклонники «Рыцаря Семи Королевств» обрушили рейтинг «Во все тяжкие», а те молчать не стали — что вообще происходит?

В этом новом триллере от Юлии Снигирь у зрителей бегут мурашки: «Круче, чем в "Мастере и Маргарите"»

3 000 000 000: эта российская короткометражка побила мировой рекорд сборов, хотя с оценками все плохо

Самая пошлая советская сказка: от оценки 4.7 не спас даже Милляр в роли царя-распутника

Пальто из «Слова пацана» теперь звезда турдизи: эту драму решили не показывать в России

Испечь блины может каждый: а вы вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о них (тест под силу только знатокам)

От создателей «Субстанции» и «Лабиринта Фавна»: в новом фильме о войне Эйдельштейн сыграл с дочкой МакГрегора

На «Первом отделе» жизнь не заканчивается: детективы 2026-го — есть даже с Устюговым

Маньяк из «Трассы 2» существовал на самом деле: история заполярного Чикатило, наводившего страх на Воркуту