Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Расписание сеансов Рыбка унывака. Подводное приключение, 2025 в Москве
19 февраля 2026
Расписание сеансов Рыбка унывака. Подводное приключение, 19 февраля 2026 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Факты
Вся информация о мультфильме
Сегодня
17
Завтра
18
чт
19
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Рыбка унывака. Подводное приключение»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
11:00
от 210 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Первая
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, драма, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Счастлив, когда ты нет
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Успеете посмотреть до премьеры «Заразы»: еще 3 фильма про вирусы — но в них нет ничего смешного
Новинка от Первого канала сериал «Берлинская жара» разозлил зрителей: «Бездарная попытка переплюнуть "17 мгновений"»
«Семнадцать мгновений весны» не просто так снимали черно-белыми: вот какую жуть раскрыла цветная версия
Если зима достала, включайте эту серию «Маши и Медведя»: 59,7 млн просмотров — преступно мало для «самой светлой» истории
У этой детективной комедии со Стояновым жалкие 4.7: дал ей шанс и от смеха сорвал живот
Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня
Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся
«Холопу 3» уже прочат кассовый успех — и премьера не за горами: на этот раз героев ждет Османская империя
Тест под силу только фанатам кино СССР: вспомните по кадрам 5 кинолент с ночными названиями
Пока все гадают, будет ли второй сезон «Слова пацана»: тест покажет, помните ли вы первую часть – осилите его на 7/7?
В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667