Лев и солнце на теле наложницы: почему татуировка Фирузе-хатун стала главным позором «Великолепного века»

Главное — не превратиться в зомби самому: сколько времени займет просмотр 11 сезонов «Ходячих мертвецов» — цифра ужасает

Забудете про «Невский» уже через минуту: 5 детективов от того же сценариста, которые смотрятся на одном дыхании

«Мастер и Маргарита» лидирует в новом рейтинге популярности: героиня обошла даже Ларину из «Евгения Онегина»

«Гарри Поттер и философский камень» многие смотрели не раз: но ляп с распределением по факультетам за 20+ лет заметили не все (фото)

«Страшная баба»: эту героиню из мультика СССР невзлюбила сама Раневская — по иронии судьбы, их кое-что связывает

Засмотрели «Бриллиантовую руку» до дыр? Тогда тест для вас — вспомните, что пропало на 5 кадрах из комедии Гайдая

Не «Джон Уик», а ангел: эта комедия с Ривзом еще не вышла, но уже получила 82% свежести на RT — а ведь это дебют режиссера

Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список

Пэлтроу, сталкеры и тверк: эти 4 проекта стали самыми скандальными на Netflix — понятно, откуда у № 1 рейтинг 1.2