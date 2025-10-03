Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Тафити. Приключения на краю света
Расписание сеансов Тафити. Приключения на краю света, 2025 в Москве
3 октября 2025
Расписание сеансов Тафити. Приключения на краю света, 3 октября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Сегодня
3
Завтра
4
вс
5
пн
6
вт
7
ср
8
чт
9
пт
10
сб
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Тафити. Приключения на краю света»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Prime Cinema
Севастопольская
2D
12:15
от 400 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
11:40
от 400 ₽
15:15
от 450 ₽
Балтика
Сходненская
2D
13:25
от 560 ₽
Времена года
Парк Победы
2D
11:10
от 7000 ₽
13:35
от 7000 ₽
14:55
от 7000 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
13:05
от 610 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
15:15
от 610 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
10:15
13:50
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:15
от 610 ₽
16:50
от 610 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
10:45
от 660 ₽
14:00
от 660 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
14:00
от 520 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
10:50
от 520 ₽
14:50
от 520 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
15:40
от 580 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:10
от 720 ₽
15:40
от 720 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
11:10
от 660 ₽
15:10
от 660 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
10:20
от 660 ₽
17:10
от 770 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
13:20
от 530 ₽
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
2D
10:35
от 350 ₽
13:35
от 450 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
10:35
от 290 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
10:35
от 240 ₽
Киноклуб Эльдар
Юго-западная
2D
09:40
от 150 ₽
11:15
от 150 ₽
12:55
от 250 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:10
от 280 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:30
от 310 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
11:40
от 380 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
14:30
от 540 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
12:20
от 380 ₽
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
10:30
от 420 ₽
15:20
от 510 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
10:00
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
10:05
от 200 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
12:05
от 490 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
10:05
от 380 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
10:00
от 350 ₽
13:40
от 350 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
12:30
от 370 ₽
16:30
от 370 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
09:40
от 160 ₽
15:30
от 370 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
10:50
от 390 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
10:50
от 390 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
10:35
от 420 ₽
12:20
от 590 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
13:00
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
12:45
от 500 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
12:10
от 850 ₽
Радуга Кино
Технопарк
2D
10:10
от 350 ₽
13:55
от 510 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
12:40
от 570 ₽
16:40
от 570 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
10:55
от 490 ₽
13:40
от 590 ₽
17:45
от 620 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
10:45
от 460 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
10:20
от 380 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:25
от 450 ₽
14:25
от 510 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:30
от 400 ₽
12:30
от 440 ₽
14:40
от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:10
от 400 ₽
12:10
от 440 ₽
14:10
от 440 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:40
от 400 ₽
11:40
от 400 ₽
12:50
от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
11:00
от 400 ₽
14:35
от 420 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:40
от 300 ₽
12:40
от 400 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:15
от 400 ₽
11:15
от 400 ₽
13:05
от 480 ₽
14:55
от 480 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:40
от 400 ₽
13:50
от 500 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:50
от 400 ₽
13:05
от 450 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:30
от 400 ₽
12:30
от 500 ₽
13:45
от 500 ₽
14:50
от 500 ₽
16:35
от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
13:10
от 600 ₽
15:00
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
12:20
от 600 ₽
16:15
от 650 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
11:25
от 540 ₽
14:55
от 600 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
13:45
от 590 ₽
17:40
от 680 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
10:25
от 470 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Королева хальвета или смотритель туалета? Что вас ждет в гареме султана Сулеймана — тест из 6 вопросов определит судьбу
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Все еще под впечатлением от «Дракулы»? Тогда вы по адресу: 5 фильмов, где готика, бархат и вампиры сплелись воедино
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»
Не только про следы и варенье: для «Маши и Медведя» сочинили 50 песен, но именно эти 5 попали в самое сердце
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667