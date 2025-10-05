Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Тафити. Приключения на краю света
Расписание сеансов Тафити. Приключения на краю света, 2025 в Москве
5 октября 2025
Расписание сеансов Тафити. Приключения на краю света, 5 октября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Сегодня
3
Завтра
4
вс
5
пн
6
вт
7
ср
8
чт
9
пт
10
сб
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Тафити. Приключения на краю света»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Prime Cinema
Севастопольская
2D
12:10
от 450 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
11:40
от 400 ₽
15:15
от 490 ₽
Балтика
Сходненская
2D
10:40
от 550 ₽
Времена года
Парк Победы
2D
11:10
от 7000 ₽
13:35
от 7000 ₽
14:55
от 7000 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
14:10
от 880 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
10:10
от 610 ₽
15:15
от 720 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
10:15
13:50
Каро 10 София
Щелковская
2D
11:10
от 880 ₽
15:45
от 880 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
10:40
от 770 ₽
16:10
от 880 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
14:00
от 770 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
10:50
от 690 ₽
14:50
от 740 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
11:00
от 690 ₽
15:40
от 800 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:10
от 940 ₽
13:35
от 940 ₽
16:30
от 940 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
11:05
от 830 ₽
13:20
от 940 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
10:20
от 880 ₽
17:10
от 940 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
13:20
от 680 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
10:20
от 350 ₽
12:35
от 450 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
12:15
от 350 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
11:45
от 300 ₽
Киноклуб Эльдар
Проспект Вернадского
2D
09:40
от 200 ₽
11:15
от 200 ₽
12:55
от 350 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:10
от 300 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:30
от 390 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
11:40
от 570 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
14:30
от 690 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
12:20
от 570 ₽
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
13:10
от 620 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
10:00
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
10:05
от 250 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
12:05
от 590 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
10:05
от 410 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
10:00
от 350 ₽
13:40
от 350 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
12:30
от 470 ₽
16:30
от 470 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
09:40
от 200 ₽
15:30
от 420 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
10:50
от 390 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
10:50
от 390 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
10:35
от 420 ₽
12:20
от 590 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
13:00
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
12:45
от 500 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
12:10
от 950 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:30
от 650 ₽
12:25
от 800 ₽
14:20
от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
10:30
от 520 ₽
11:35
от 570 ₽
13:40
от 690 ₽
17:45
от 690 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
10:45
от 500 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
10:20
от 400 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:25
от 500 ₽
12:15
от 500 ₽
16:10
от 640 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:30
от 400 ₽
11:30
от 500 ₽
12:30
от 500 ₽
14:15
от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:10
от 400 ₽
14:20
от 600 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:40
от 400 ₽
11:40
от 400 ₽
12:50
от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
11:00
от 500 ₽
14:15
от 550 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:30
от 480 ₽
12:35
от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:15
от 400 ₽
11:15
от 400 ₽
13:05
от 500 ₽
14:55
от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:40
от 400 ₽
13:50
от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
12:00
от 450 ₽
14:00
от 450 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:30
от 400 ₽
12:30
от 600 ₽
13:45
от 600 ₽
16:35
от 650 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
10:20
от 550 ₽
12:10
от 550 ₽
14:00
от 650 ₽
15:50
от 650 ₽
17:40
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:20
от 700 ₽
12:20
от 700 ₽
14:15
от 800 ₽
16:15
от 800 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
11:25
от 590 ₽
14:55
от 750 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
11:25
от 500 ₽
13:45
от 660 ₽
17:40
от 730 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
10:25
от 530 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
Не только советская классика, но и голливудские хиты: нашли все отсылки к фильмам и сериалам в «Маше и Медведе»
«Подслащу вам жизнь»: Антон Васильев обратился к фанатам «Невского» с неожиданным предложением
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
Королева хальвета или смотритель туалета? Что вас ждет в гареме султана Сулеймана — тест из 6 вопросов определит судьбу
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Не только про следы и варенье: для «Маши и Медведя» сочинили 50 песен, но именно эти 5 попали в самое сердце
Это не Тоскана, но спутать легко: после «Виноделов» зрители засобирались на юг — вот где снимали самые живописные сцены
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667