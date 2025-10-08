Меню
Киноафиша
Фильмы
Тафити. Приключения на краю света
Расписание сеансов Тафити. Приключения на краю света, 2025 в Москве
8 октября 2025
Расписание сеансов Тафити. Приключения на краю света, 8 октября 2025 в Москве
О мультфильме
Вся информация о мультфильме
Времена года
Филевский парк
2D
11:10
от 7000 ₽
14:55
от 7000 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:15
от 550 ₽
16:50
от 550 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
14:00
от 420 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
13:20
от 500 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
10:20
от 300 ₽
12:35
от 400 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:30
от 310 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
14:30
от 540 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
12:20
от 380 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
10:00
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
10:00
от 300 ₽
13:40
от 300 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
13:00
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
12:45
от 350 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
10:30
от 460 ₽
11:35
от 510 ₽
13:40
от 540 ₽
17:35
от 590 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
10:45
от 400 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
10:20
от 360 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:30
от 340 ₽
12:30
от 440 ₽
14:40
от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:10
от 400 ₽
12:10
от 440 ₽
14:10
от 440 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:40
от 300 ₽
11:40
от 400 ₽
12:50
от 400 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
11:00
от 400 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:40
от 300 ₽
12:40
от 400 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:15
от 300 ₽
11:15
от 300 ₽
13:05
от 380 ₽
14:55
от 380 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:10
от 400 ₽
12:00
от 500 ₽
13:50
от 500 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:50
от 300 ₽
13:05
от 400 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:30
от 300 ₽
12:30
от 400 ₽
13:45
от 400 ₽
14:50
от 400 ₽
16:35
от 480 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:45
от 450 ₽
13:35
от 500 ₽
15:25
от 500 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:20
от 550 ₽
12:20
от 550 ₽
14:15
от 600 ₽
16:15
от 600 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
10:25
от 440 ₽
