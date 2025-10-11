Меню
Расписание сеансов Тафити. Приключения на краю света, 2025 в Москве 11 октября 2025

Расписание сеансов Тафити. Приключения на краю света, 11 октября 2025 в Москве

Вся информация о мультфильме
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
10:15 от 350 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
10:55 от 950 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:00 от 500 ₽ 13:40 от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:30 от 400 ₽ 12:30 от 500 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
11:00 от 500 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:10 от 400 ₽ 11:30 от 480 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:40 от 400 ₽ 12:30 от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:20 от 400 ₽ 14:25 от 450 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
11:30 от 400 ₽ 13:05 от 600 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Тафити. Приключения на краю света
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Дом ада. Спуск к дьяволу
2025, США, ужасы
