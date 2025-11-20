«Понравился! Но не переплюнет "Невский"»: зрители спорят о новом сериале НТВ, у которого рейтинг выше хита канала

Как раньше, только с Netflix: новинка «Рождество с бывшим» напоминает лучшие праздничные комедии из нулевых

Ненавидел компании и гостей, но ради Фродо сделал исключение: почему Бильбо усыновил племянника

Зрители заметили подвох в «Добро пожаловать в Дерри» — это же не тот Пеннивайз из фильмов: режиссер объяснил «подмену»

«Написал 50 страниц»: Сигурни Уивер прочла сценарий «Чужого 5» — и впервые за 28 лет готова вернуться к Рипли

«Это удивит многих»: эту трилогию обожает сам Дель Торо – одна только первая часть собрала почти $3 млрд, и речь не о «Властелине колец»

«Напоминает мне Нормана!»: на Reddit выбрали 3 сериала с вайбом «Мотеля Бейтса» – у каждого не меньше 8.0 на IMDb

«Один из самых недооцененных»: этот сериал должен был стать «Игрой престолов» про пиратов — получил 8,2 на IMDb, но в массы так и не ушел

Не все показали в лоб — только намекнули: сколько человек отправил на тот свет Норман за 5 сезонов «Мотеля Бейтса»

«Сладко жить – ...!»: только те, кто посмотрел все серии «Маши и медведя» продолжат 5 цитат из мультфильма (тест)