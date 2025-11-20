Меню
Фильмы
Обитель
Расписание сеансов Обитель, 2025 в Москве
Расписание сеансов Обитель, 2025 в Москве
О фильме
чт
20
пт
21
сб
22
вс
23
пн
24
вт
25
ср
26
Как купить билеты на сеанс фильма «Обитель»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
21:40
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
19:10
21:15
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
21:15
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
21:20
