Как раньше, только с Netflix: новинка «Рождество с бывшим» напоминает лучшие праздничные комедии из нулевых

«Пока заинтересовали Ангел, Бобер и Бабочка»: почему фанаты обсуждают свежие постеры «Метода-3» больше, чем сам тизер (фото)

«Понравился! Но не переплюнет "Невский"»: зрители спорят о новом сериале НТВ, у которого рейтинг выше хита канала

Не все показали в лоб — только намекнули: сколько человек отправил на тот свет Норман за 5 сезонов «Мотеля Бейтса»

«Накал страстей нешуточный»: военный сериал с Янковским прошел мимо большинства — и вот с 17 ноября его покажут по ТВ

Зрители заметили подвох в «Добро пожаловать в Дерри» — это же не тот Пеннивайз из фильмов: режиссер объяснил «подмену»

«Один из самых недооцененных»: этот сериал должен был стать «Игрой престолов» про пиратов — получил 8,2 на IMDb, но в массы так и не ушел

Волшебное место России: не поверите, но «Горыныча» снимали на натуре — идеальные сосны и озера нашлись в одном городе

«Напоминает мне Нормана!»: на Reddit выбрали 3 сериала с вайбом «Мотеля Бейтса» – у каждого не меньше 8.0 на IMDb

«Написал 50 страниц»: Сигурни Уивер прочла сценарий «Чужого 5» — и впервые за 28 лет готова вернуться к Рипли