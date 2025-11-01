Меню
Фильмы
Папины дочки. Мама вернулась
Расписание сеансов Папины дочки. Мама вернулась, 2025 в Москве
1 ноября 2025
Расписание сеансов Папины дочки. Мама вернулась, 1 ноября 2025 в Москве
2D
10:20
от 880 ₽
12:45
от 880 ₽
15:10
от 880 ₽
17:35
от 880 ₽
20:00
от 880 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
10:20
от 770 ₽
12:45
от 770 ₽
15:10
от 880 ₽
17:35
от 880 ₽
20:00
от 880 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
10:20
от 690 ₽
12:45
от 800 ₽
15:10
от 800 ₽
17:35
от 800 ₽
20:00
от 800 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:20
от 940 ₽
12:45
от 940 ₽
15:10
от 940 ₽
17:35
от 940 ₽
20:00
от 940 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:20
от 830 ₽
12:45
от 940 ₽
15:10
от 940 ₽
17:35
от 940 ₽
20:00
от 940 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
10:20
от 880 ₽
12:45
от 940 ₽
15:10
от 940 ₽
17:35
от 940 ₽
20:00
от 940 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Воображаемый друг
Отзывы
2024, США, ужасы
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Мокрячок Попай
Отзывы
2025, США, ужасы
В России подготовили свой ответ «Форсажу» и «Такси», но есть нюанс: Юрий Стоянов вместо Вина Дизеля
5 зарубежных военных фильмов, которые стали хитами уже после самой первой сцены: эти кадры не могут забыть зрители
Это не копия: режиссер «Августа» оправдался за сравнения с культовым российским фильмом
Реальная «Долгая прогулка» прошла в России задолго до экранизации Кинга: финал — почти как в фильме, а вот правила еще жестче
Конец света без зомби, ядерных взрывов и других банальных клише: 10 сериалов, которые переворачивают жанр с ног на голову
Брутальный Семенов или обаяшка Брагин? Это «Невский» или «Первый отдел» — по цитате поймут лишь знатоки «ментовских» сериалов (тест)
3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца
«Меня это убивает»: лучшую цитату из «Темного рыцаря» написал вовсе не Кристофер Нолан — и это гложет режиссера по сей день
«Легенды ночных стражей» вышли ровно 15 лет назад, и зрители ждут сиквел до сих пор: но из-за Бэтмена продолжение так и не случится
От «славянского киберпанка» до Кинга: в октябре выйдет сразу 7 новых сериалов — включите для фона, а очнетесь, когда закончится весь сезон
Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить
