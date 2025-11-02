Меню
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:20 от 880 ₽ 12:45 от 880 ₽ 15:10 от 880 ₽ 17:35 от 880 ₽ 20:00 от 880 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
10:20 от 770 ₽ 12:45 от 770 ₽ 15:10 от 880 ₽ 17:35 от 880 ₽ 20:00 от 880 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
10:20 от 690 ₽ 12:45 от 800 ₽ 15:10 от 800 ₽ 17:35 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:20 от 940 ₽ 12:45 от 940 ₽ 15:10 от 940 ₽ 17:35 от 940 ₽ 20:00 от 940 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:20 от 830 ₽ 12:45 от 940 ₽ 15:10 от 940 ₽ 17:35 от 940 ₽ 20:00 от 940 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
10:20 от 880 ₽ 12:45 от 940 ₽ 15:10 от 940 ₽ 17:35 от 940 ₽ 20:00 от 940 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Воображаемый друг
Воображаемый друг
2024, США, ужасы
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Мокрячок Попай
Мокрячок Попай
2025, США, ужасы
