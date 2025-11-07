Меню
Киноафиша Фильмы Папины дочки. Мама вернулась Расписание сеансов Папины дочки. Мама вернулась, 2025 в Москве 7 ноября 2025

Расписание сеансов Папины дочки. Мама вернулась, 7 ноября 2025 в Москве

Сегодня 1 Завтра 2 пн 3 вт 4 ср 5 чт 6 пт 7 сб 8 вс 9 пн 10 вт 11 ср 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
10:20 от 540 ₽ 11:20 от 520 ₽ 12:20 от 640 ₽ 13:20 от 620 ₽ 14:20 от 640 ₽ 15:20 от 720 ₽ 16:20 от 740 ₽ 17:20 от 720 ₽ 18:20 от 740 ₽ 19:20 от 720 ₽ 21:20 от 720 ₽
Москино Кинопарк пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
2D
09:50 от 300 ₽ 18:00 от 550 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
14:00 от 320 ₽ 18:20 от 430 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
11:20 от 270 ₽ 17:30 от 380 ₽
Москино Тула г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
14:45 от 320 ₽ 19:05 от 430 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
10:00 от 220 ₽ 13:55 от 290 ₽ 18:45 от 450 ₽
Паромщик
Паромщик
2025, Россия, драма
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Шелби Оукс. Город-призрак
Шелби Оукс. Город-призрак
2024, США, ужасы, триллер
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
