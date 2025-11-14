Меню
Сегодня 8 Завтра 9 пн 10 вт 11 ср 12 чт 13 пт 14 сб 15 вс 16 пн 17 вт 18 ср 19
Как купить билеты на сеанс фильма «Папины дочки. Мама вернулась»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
14:10
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:50 15:10 18:20 20:00
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
12:50 15:05 16:10 17:30 19:30
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:10 14:15 19:00
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:10 12:30 13:25 14:25 17:05 18:10 19:10
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:00 12:45 15:45 18:25
