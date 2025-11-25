Все ждали от Гиллигана «Во все тяжкие», а получилась идеальная замена «Секретным материалам»: только без Малдера и Скалли

Крики Доа и безумный смех Мустафы: 113 серия «Клюквенного щербета» нанесла по психике зрителей сразу два удара

«Актеры играют катастрофически ужасно»: критики дали 58% свежести «Иллюзии обмана 3» — и это, на минуту, самый высокий рейтинг франшизы

«В смысле без Микасы? Вы с ума сошли?»: на Западе назвали 5 лучших аниме-героинь в истории – и фанам «Атаки титанов» будет больно

«Напоминает мне Нормана!»: на Reddit выбрали 3 сериала с вайбом «Мотеля Бейтса» – у каждого не меньше 8.0 на IMDb

«Это не скромно»: Высоцкая назвала личный топ-3 фильмов Кончаловского — и все оказались из эпохи СССР

«Один из самых недооцененных»: этот сериал должен был стать «Игрой престолов» про пиратов — получил 8,2 на IMDb, но в массы так и не ушел

Зрители заметили подвох в «Добро пожаловать в Дерри» — это же не тот Пеннивайз из фильмов: режиссер объяснил «подмену»

«Написал 50 страниц»: Сигурни Уивер прочла сценарий «Чужого 5» — и впервые за 28 лет готова вернуться к Рипли

Не все показали в лоб — только намекнули: сколько человек отправил на тот свет Норман за 5 сезонов «Мотеля Бейтса»