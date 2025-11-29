Меню
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
12:30
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:40 13:05 15:00 16:55
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
12:50 18:05
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:10 12:20
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:30 15:00
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
12:25 13:55
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:10 13:10 16:30
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
13:40 18:00
