8 премьер на НТВ, которые могут выстрелить после «Скорой помощи 8» — не франшизы и не повторы

Джордж Лукас наконец рассказал, почему Йода так странно разговаривает: хитрость режиссера сработала!

«Главный герой будто вывернул себя наизнанку»: Антон Васильев объяснил, почему не смог вернуться во 2 сезон «Хрустального»

Минус семь кило, оголенные нервы и обнаженные съемки в феврале: Воробьев - о сложностях съемок для Netflix

Снимите уже 3 сезон «Меча»: этот сериал НТВ можно назвать отцом «Глухаря» и дедом «Невского»

От вахтерши до дочери Катерины: тест покажет, помните ли вы имена главных (и не очень) героев «Москва слезам не верит»

ИИ нарисовал картинки к 5 цитатам из «Москва слезам не верит» – угадаете все реплики, глядя на его шедевры? (тест)

«Переходный возраст» – сериал №1 в 2025-м: но не лидер в 28 странах, собравший 50 млн за 7 дней – а вот аргентинской драме с оценкой 7.3 это удалось

Такой оливье готовили в «Карнавальной ночи»: предлагаем повторить, не дожидаясь Нового года – секрет в одном ингредиенте

Готовьте пачку «Оскаров»: худшие прогнозы об «Аватаре 3» не сбылись – Кэмерон наконец исправил главную ошибку прошлых частей