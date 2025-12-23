Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Папины дочки. Мама вернулась
Расписание сеансов Папины дочки. Мама вернулась, 2025 в Москве
31 декабря 2025
Расписание сеансов Папины дочки. Мама вернулась, 31 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
23
Завтра
24
чт
25
сб
27
ср
31
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Папины дочки. Мама вернулась»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Марс
г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
11:10
от 470 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Рецензия
Отзывы
2011, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Откуда взяли образ жуткого Демогоргона в «Очень странных делах»: страшнее Векны, а нарисует любой ребенок
ИИ назвал лучшие фильмы для Нового года вместо «Иронии судьбы»: «Осадки в виде фрикаделек», серьезно!?
Не дошли до кинотеатра? «Алиса в Стране Чудес» с Пересильд выходит онлайн 31 декабря сразу на 5 платформах — вот где смотреть
Этот момент в «Зверополисе 2» вообще не для детей — Disney аккуратно подмигнул фанатам старого экшена из 90-х
Лучшие российские сериалы за 25 лет по версии «Киноафиши»: в топ-5 нет места «Бригаде» с «Ликвидацией» — но это не провокация
«Русский бестселлер» назвал лучший фильм 2025 года: он собрал 2.6 млрд в прокате, а зрители величают «"Ведьмаком" для детей»
Сериал с Борисовым попал в топ-5 лучших 2025 года — заставил рыдать полстраны: успех «Волшебного участка» и «Трассы» на его фоне меркнет
«Пятая точка» Шурика и пропавшая бутылка: отыскали 15 ляпов в шедеврах Гайдая, Рязанова и других гениальных режиссеров СССР (фото)
Автор «Эмили в Париже» намекнул, где развернется 6-й сезон: Купер снова собирает чемоданы — Франция и Италия уже были
Звезды сериалов НТВ «подвинули» самого Борисова в списке самых популярных актеров России-2025: а Васильев не попал даже в топ-5
Не все смотрят «Иронию судьбы»: вот как российские звезды встречают Новый год — Безруков печет торт, а Пересильд устраивает детям представление
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667