Откуда взяли образ жуткого Демогоргона в «Очень странных делах»: страшнее Векны, а нарисует любой ребенок

ИИ назвал лучшие фильмы для Нового года вместо «Иронии судьбы»: «Осадки в виде фрикаделек», серьезно!?

Не дошли до кинотеатра? «Алиса в Стране Чудес» с Пересильд выходит онлайн 31 декабря сразу на 5 платформах — вот где смотреть

Этот момент в «Зверополисе 2» вообще не для детей — Disney аккуратно подмигнул фанатам старого экшена из 90-х

Лучшие российские сериалы за 25 лет по версии «Киноафиши»: в топ-5 нет места «Бригаде» с «Ликвидацией» — но это не провокация

«Русский бестселлер» назвал лучший фильм 2025 года: он собрал 2.6 млрд в прокате, а зрители величают «"Ведьмаком" для детей»

Сериал с Борисовым попал в топ-5 лучших 2025 года — заставил рыдать полстраны: успех «Волшебного участка» и «Трассы» на его фоне меркнет

«Пятая точка» Шурика и пропавшая бутылка: отыскали 15 ляпов в шедеврах Гайдая, Рязанова и других гениальных режиссеров СССР (фото)

Автор «Эмили в Париже» намекнул, где развернется 6-й сезон: Купер снова собирает чемоданы — Франция и Италия уже были

Звезды сериалов НТВ «подвинули» самого Борисова в списке самых популярных актеров России-2025: а Васильев не попал даже в топ-5