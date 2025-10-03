Меню
Фильмы
На посошок
Расписание сеансов На посошок, 2025 в Москве
3 октября 2025
Расписание сеансов На посошок, 3 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
чт
25
пт
26
ср
1
чт
2
пт
3
сб
4
вс
5
вт
7
ср
8
Garage Screen
г. Москва, Крымский Вал, 9, стр. 32
2D, SUB
20:00
от 200 ₽
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
17:50
от 450 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
