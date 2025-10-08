Сначала подумала — очередная копирка «Зимородка»: и лишь досмотрев серию «Зависти» до конца, поняла, что это — хит

В «Бесконечной крепости» Танзиро не просто так выкрикивает имя Аказы: в этом жесте — весь смысл аниме

Думали, все тайны хайдов уже раскрыты? Создатели «Уэнсдэй» намекнули, что покажут в 3 сезоне

Были в команде с самого начала: по канону «Стражи галактики» выглядят иначе — Marvel обделили экранным временем двух героев

Только знатоки кино СССР пройдут этот тест: вспомните 5 фильмов по стоп-кадрам — лиц крупным планом не ждите

Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест)

Миядзаки не придумывал: одна из самых сильных сцен «Унесенных призраками» повторяет эпизод из его жизни

Оставьте «Орудия»: топ-5 самых жутких фильмов ужасов за последние 5 лет, которые страшно смотреть в темноте

Не знаете, что включить вечером? Netflix сам подскажет: топ-10 сериалов за всю историю платформы — у лидера 1,72 млрд часов просмотра

«Куда тревожнее, чем “Оно”»: новая экранизация Кинга переплюнула самого Пеннивайза — зрители выходят с сеансов на подкашивающихся ногах