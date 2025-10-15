Сколько-сколько?? Сарик Андреасян рассказал, как много фильмов уже посмотрел и взорвал этим соцсети

«Можно кричать от восторга»: «Пойман с поличным» взял 84 % от критиков и доказал, что зрители любят криминальные комедии со странностями

Новое «Паранормальное явление»? Эта премьера октября уже напугала критиков на RT

«Игра престолов» на Диком Западе: в новинке Серсея Ланнистер опять враждует с другой семьей

Их битва будет легендарной: «Кайдзю № 8» закроют в третьем сезоне, вот когда выйдет финал задорного аниме

Что случилось с мамой Айры в аниме «Дандадан»: и причем тут жуткая женщина в красном — объясняем связь героинь

«Ошибки устанешь перечислять»: историки поставили клеймо на распиаренной исторической драме с Хабенским — «Это фейк!»

Идеальный спин-офф: уже в октябре выходит второй сезон «Времени приключений» — Фионна и Кейк в деле

Нет тела — нет дела: убил ли Егерь певицу в «Лихих», и зачем в конце 4 серии показали Гагарина?

Идеально для вечера с пледом и какао: уютные фильмы с осенней атмосферой