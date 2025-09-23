Одна фраза Рыжовой в «Служебном романе» превратила «самого верного друга» в равнодушную эгоистку: вот что она сказала

Фильм с Гурченко, от которого в СССР падали в обморок в зале — и это, кстати, не преувеличение

Короткие, как раз идеальны для выходных: 3 свежих сериала от Prime Video, которые уже в топе

Лицемер-миллионер: Док Браун в «Назад в будущее» скрывал, что он толстосум — и разбогател он самым «запрещенным» способом

«Я завопил в экран»: финал 2 сезона «Дандадан» оказался шоком даже для тех, кто зачитал мангу до дыр

Забудьте магию Disney: этот свежий мульт автора «Холодного сердца» стоил $200 000 000 — а критики от него мокрого места не оставили

Любимый американский фильм Михалкова собрал в прокате в 11 раз больше своего бюджета — даже скандал с «обнаженкой» не помешал

Смесь «Игры в кальмара» и «Бумажного дома» — про самых мерзких богачей: 3 причины дать шанс испанской новинке Netflix

Изначальная концовка «Криминального чтива» была максимально «тарантиновской»: режиссер поменял кровавый финал в распоследний момент

Тесты про советское кино на 10/10 пройдет любой школьник: лучше ответьте на 5 сложных вопросов о шедеврах Netflix