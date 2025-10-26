Бильбо, хватит болтать! Главный ляп «Хоббита», из-за которого гномы могли вообще не дожить до рассвета

«Я буквально рыдал»: над этими мелодрамами даже Квентин Тарантино заливается слезами, как мальчишка

Если воровать, то у лучших: Стивен Кинг даже не скрывает, что «Темная башня» – плагиат шедеврального фильма Акиры Куросавы

Мурманск в «Бенджамине Баттоне» снимали в Канаде – но сразу 2 момента здесь русские по-настоящему: «Оскар» фильму дали не зря

Забудьте про «чуть-чуть перед сном»: во сколько часов обойдется вам финал «Очень странных дел» – и когда его смотреть

Угадаете, где снимали «След»? Колесили по одной области, постоянно возвращаясь в одни и те же места

Видел битву с Волан-де-Мортом, но из фильма его вырезали: сериал по «Гарри Поттеру» покажет героя, предсказавшего судьбу Хогвартса

Не так уж много серий, но зато какое наслаждение: сколько сезонов в сериале «Король Талсы»?

«Треш-хоррор, предвосхитивший "Субстанцию"»: 3 фильма, после которых вы не заснете (и не всегда от страха) – если «Оно» и «Звонок» уже надоели

Новый сериал с Эклсом мог повторить успех «Сверхов», но его закрыли без объяснения причин: а ведь актер мечтал о нем с детства