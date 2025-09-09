Ненавидел, но делал это постоянно: почему Хаул превращается в птицу в «Ходячем замке»?

От игр на выживание до ниндзя и мести: 5 японских сериалов от Netflix, которые не отпустят до последней минуты

Пересчитайте членов семьи Уизли — одного не хватает: почему фильмы вырезали самого крутого и харизматичного брата?

Несбыточная мечта Миядзаки: роботы в «Небесном замке Лапута» не говорили ни слова, но их роль куда важнее, чем кажется на первый взгляд

Самым жутким маньяком в «Методе» оказался неприметный медик: за что Самарин годами мстил Меглину?

Новая адаптация «Гарри Поттера» теперь стала еще лучше — в нее включат выкинутого из фильмов персонажа

Прячутся в тени «Оно» и «Сияния»: всеми забытые адаптации Стивена Кинга, которые тоже стоят вашего внимания

От мурашек до панической атаки: топ-5 психологических триллеров 2025 года, которые захочется пересмотреть еще раз

Okko анонсировал самый уникальный сериал XXI века: конкурентов у «Вегетации» с Серебряковым нет даже в Голливуде

«Я купилась на мордашку тигра»: почему «Кейпоп-охотницы» стали № 1 на Netflix — феномен объяснила композер «Киберслава»