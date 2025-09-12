Меню
Пятачок. Кровь и жёлуди
Расписание сеансов Пятачок. Кровь и жёлуди, 2025 в Москве
12 сентября 2025
Расписание сеансов Пятачок. Кровь и жёлуди, 12 сентября 2025 в Москве
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
22:50
от 600 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
16:50
от 290 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
23:15
от 670 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
23:55
от 640 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
23:25
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
22:45
от 700 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
23:20
от 670 ₽
