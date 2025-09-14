Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пятачок. Кровь и жёлуди Расписание сеансов Пятачок. Кровь и жёлуди, 2025 в Москве 14 сентября 2025

Расписание сеансов Пятачок. Кровь и жёлуди, 14 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 10 Завтра 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Пятачок. Кровь и жёлуди»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
22:50 от 600 ₽
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
16:50 от 350 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
23:15 от 800 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
23:55 от 640 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
22:25 от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
22:45 от 800 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
23:00 от 720 ₽
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Зрители ошибались годами: вот правильная хронология фильмов «Чужой»
Что такое осень? Это фильмы! Угадайте 6 советских лент только по кадру с листвой и туманом (тест)
Мало кто знает, но СССР на год раньше Голливуда выпустила свой «Побег из Шоушенка» — основан на реальных событиях
Самый шокирующий сюжетный поворот «Атаки титанов» читался уже с первых серий: но не всем хватило духу в него поверить
«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы
Ня, кавай — грустить не забывай: 5 самых осенних и уютных аниме для ценителей жанра — о сиротах, куклах и милом еноте
Цифры в разы выше, чем у «Слова пацана»: свежий российский сериал установил уникальный рекорд стримингов — 10 000 000 просмотров за неделю
Создатели «Великолепного века» знали правду, но специально соврали: этот миф об Османской империи опровергли даже историки
«Ставки высоки»: ИИ назвал лучшую часть «Гарри Поттера» — и это не «Тайная комната» (фанаты могут не согласиться)
Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков
«Архитектор: Война на Востоке»: по «Невскому» могут снять идеальную полнометражку — без Павла Семенова, зато с его батей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше