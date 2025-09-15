«Может, стрельбы вообще не было»: первые кадры нового сезона «Клюквенного щербета» объяснили его финал

Что такое осень? Это фильмы! Угадайте 6 советских лент только по кадру с листвой и туманом (тест)

Кто из первого «Открытого брака» появился в продолжении? Увы, зрители зря ждали Васильева

Создатели «Великолепного века» знали правду, но специально соврали: этот миф об Османской империи опровергли даже историки

Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв

Цифры в разы выше, чем у «Слова пацана»: свежий российский сериал установил уникальный рекорд стримингов — 10 000 000 просмотров за неделю

Тем зомби из «28 лет спустя» был не Киллиан Мерфи — но его камео не шутка: смотрите внимательно, чтобы не пропустить

Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны

«Ставки высоки»: ИИ назвал лучшую часть «Гарри Поттера» — и это не «Тайная комната» (фанаты могут не согласиться)

«Заклятие» разогрело кинотеатры перед возвращением легенды: «Пролетая над гнездом кукушки» выйдет в повторный прокат