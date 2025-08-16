Меню
Фильмы
Пункт назначения: Высотка 613
Расписание сеансов Пункт назначения: Высотка 613, 2024 в Москве
16 августа 2025
Расписание сеансов Пункт назначения: Высотка 613, 16 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Pushka в ТРК «Ключевой»
Алма-Атинская
2D
22:00
от 520 ₽
Pushka в ТРЦ "Ладья"
Митино
2D
22:40
от 600 ₽
Pushka в ТРЦ «Клён»
Бабушкинская
2D
22:45
от 590 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
16:00
23:50
Балтика
Сходненская
2D
21:10
от 650 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
22:20
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
23:05
от 700 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
20:10
Каро 10 София
Щелковская
2D
19:45
от 800 ₽
00:10
от 800 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D
22:20
от 800 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
21:05
от 800 ₽
23:25
от 3000 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
22:15
от 700 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
20:10
от 720 ₽
23:50
от 2000 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
18:00
от 850 ₽
00:55
от 850 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
14:00
от 850 ₽
19:00
от 850 ₽
23:30
от 850 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
18:45
от 3300 ₽
21:30
от 940 ₽
00:00
от 1650 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
20:25
от 560 ₽
00:25
от 580 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
23:10
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
23:55
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
23:05
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
23:10
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
23:20
Киномакс Пражская
Пражская
2D
23:20
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
22:30
от 820 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
23:20
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
17:55
от 590 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
21:40
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
22:35
от 400 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
18:45
от 400 ₽
21:25
от 400 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
22:30
от 600 ₽
00:45
от 600 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
19:50
от 520 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
12:20
от 420 ₽
22:00
от 450 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
22:25
от 640 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
22:55
от 710 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
19:40
Радуга Кино
Технопарк
2D
22:00
от 630 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
21:20
от 770 ₽
23:30
от 770 ₽
00:25
от 1300 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
21:30
от 590 ₽
23:40
от 590 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
21:45
от 700 ₽
00:00
от 700 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
22:40
от 610 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
22:35
от 410 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
20:45
от 540 ₽
22:55
от 540 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
20:25
от 650 ₽
22:35
от 650 ₽
00:45
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
20:45
от 700 ₽
22:55
от 700 ₽
23:55
от 700 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
22:50
от 700 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
22:10
от 650 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
20:15
от 630 ₽
22:25
от 630 ₽
23:40
от 630 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
20:45
от 590 ₽
23:00
от 590 ₽
Формула кино на Можайке
Молодежная
2D
21:15
от 430 ₽
23:25
от 430 ₽
