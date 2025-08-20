Меню
Pushka в ТРК «Ключевой»
Алма-Атинская
2D
22:00 от 400 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
16:00 23:50
Балтика
Сходненская
2D
22:15 от 399 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
22:20
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
23:00 от 550 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
20:00 от 600 ₽ 20:20 от 600 ₽ 23:20 от 600 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D
22:20 от 600 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
21:05 от 600 ₽ 23:25 от 2500 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
21:55 от 520 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
20:10 от 570 ₽ 23:55 от 1500 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
18:00 от 650 ₽ 00:55 от 650 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
14:00 от 550 ₽ 19:00 от 650 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
18:45 от 2750 ₽ 21:30 от 720 ₽ 00:00 от 990 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
20:25 от 450 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
23:05
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
23:10
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
23:20
Киномакс Пражская
Пражская
2D
23:20
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
22:30 от 700 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
23:20
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
20:00 от 470 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
22:35 от 360 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
18:45 от 350 ₽ 21:25 от 350 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
22:20 от 520 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
19:50 от 420 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
14:50 от 250 ₽ 22:00 от 360 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
19:40
Радуга Кино
Технопарк
2D
22:00 от 510 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
21:20 от 590 ₽ 23:30 от 590 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
21:30 от 490 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
21:45 от 550 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
23:00 от 520 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
23:00 от 350 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
20:45 от 500 ₽ 22:55 от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
21:25 от 600 ₽ 23:35 от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
20:45 от 550 ₽ 22:55 от 550 ₽ 23:55 от 550 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
23:00 от 550 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
22:10 от 550 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
20:15 от 500 ₽ 22:25 от 500 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
20:45 от 500 ₽ 23:00 от 500 ₽
