Фильмы
Пункт назначения: Высотка 613
Расписание сеансов Пункт назначения: Высотка 613, 2024 в Москве
29 августа 2025
Расписание сеансов Пункт назначения: Высотка 613, 29 августа 2025 в Москве
Каро 10 София
Щелковская
2D
21:15
от 390 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
19:15
от 390 ₽
22:10
от 390 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
15:10
от 390 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
20:50
от 390 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
19:55
от 520 ₽
20:50
от 500 ₽
23:10
от 500 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
19:50
от 400 ₽
22:05
от 400 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
21:10
от 720 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
13:30
от 370 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
22:25
от 670 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
21:25
от 570 ₽
22:50
от 520 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
22:40
от 650 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Она сказала “Да”!
Отзывы
2023, США, комедия, драма
Побег из зоопарка
Отзывы
2024, Германия, семейный
В старых фильмах его не было: новый сериал «Гарри Поттер» представит героя, которого фанаты ждали 20 лет
Думали, что «Дандадан» — просто странное слово? Фанаты разгадали, что может скрываться за названием популярного аниме
Искал девочек, а теперь читает проповеди: каким был реальный Мэджик из «Жизни по вызову»
Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина
Вот и Лето прошел — слово и не бывало: в киновселенной DC появится новый Джокер — и сыграет его вовсе не Хоакин Феникс
У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны»
«Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик
Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»
Их тела сделали... что?! Объясняем концовку «Одного целого» — самого мерзкого хоррора года (и да, он умнее «Субстанции»)
Списал почти точь-в-точь: у «Начала» Нолана есть уникальный аниме-двойник — вышел на 4 года раньше и круче едва ли не во всем
В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете
