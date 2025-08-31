Меню
Фильмы
Пункт назначения: Высотка 613
Расписание сеансов Пункт назначения: Высотка 613, 2024 в Москве
31 августа 2025
Расписание сеансов Пункт назначения: Высотка 613, 31 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
26
Завтра
27
чт
28
пт
29
сб
30
вс
31
пн
1
вт
2
ср
3
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Пункт назначения: Высотка 613»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
21:15
от 500 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
19:15
от 500 ₽
23:30
от 500 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
15:10
от 500 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
20:50
от 500 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
20:50
от 560 ₽
21:05
от 580 ₽
23:10
от 560 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
19:55
от 400 ₽
22:10
от 400 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
21:10
от 750 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
13:30
от 420 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
22:25
от 800 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
22:05
от 650 ₽
