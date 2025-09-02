Меню
Расписание сеансов Пункт назначения: Высотка 613, 2024 в Москве 2 сентября 2025

Расписание сеансов Пункт назначения: Высотка 613, 2 сентября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
21:10 от 300 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
19:15 от 300 ₽ 22:50 от 300 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
15:10 от 300 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
20:50 от 300 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
20:10 от 470 ₽ 23:15 от 450 ₽ 23:45 от 450 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
19:55 от 350 ₽ 22:10 от 350 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
21:10 от 650 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
13:30 от 200 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
21:50 от 620 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
21:25 от 540 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
22:40 от 600 ₽
