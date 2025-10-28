Кто назвал Тосю лишней — тот просто не понял фильм: объясняем, зачем в «Москве слезам не верит» была третья подруга

«Доза безумия»: Робин Уильямс не снимался в «Списке Шиндлера», но именно он помог Спилбергу не сойти с ума на съёмках

Нортон плакал, Дерден мстил: Марлу в «Бойцовском клубе» чуть не сыграла совсем другая актриса, но Питт поставил Финчеру ультиматум

67 млн советских граждан стояли в очередях ради этого вестерна: главного ковбоя Хрущев назвал «видным мужчиной»

«Такое – не по-русски»: из «Афони» пропала по-настоящему «пикантная» сцена — советская цензура «обнаженку» не оценила бы

Перед осенним «сумеречным забегом»: в фильмах про Беллу и Эдварда было море отличий от книг — и вот каких

Сатору больше не топ-1: в «Магической битве» появился колдун, чье пространство поставит Годжо на колени

Выглядит нелепо даже по меркам 20 века? Главный ляп с женщинами в «Покровских воротах» объяснили спустя годы

«Будете у нас, на Окинаве - милости просим!»: если бы советское кино стало аниме - угадайте 5 фильмов по кадру

«Поттера» любят миллионы, но не все части удались: пересмотрел сагу о волшебстве и выбрал худшие из ее частей