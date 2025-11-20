Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы Расписание сеансов Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы, 2025 в Москве 20 ноября 2025

Расписание сеансов Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы, 20 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 20 пт 21 сб 22 вс 23 пн 24 вт 25 ср 26
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
20:45 от 620 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
21:55 от 450 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
00:30 от 500 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
22:40 от 640 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
00:55 от 720 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
22:40 от 690 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
23:50 от 440 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
23:15 от 700 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
23:40 от 700 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
00:05 от 720 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
00:10 от 650 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
20:50 от 650 ₽
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Лысый нянь
Лысый нянь
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
2024, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Netflix готовит трехэтапный финал — старт 27 ноября: полный график выхода всех эпизодов «Очень странных дел»
Клэр Дэйнс вернулась, чтобы порвать топы Netflix: этот жуткий сериал сейчас обсуждают на платформе активнее всего
Кто мог сказать «I’ll be back» вместо Шварценеггера: альтернативный каст «Терминатора» — эти звезды чуть не отобрали роль у железного Арни
Этот сериал Netflix с Крэнстоном почти так же хорош, как «Во все тяжкие»: цепляет с первых кадров, а концовка даже круче
Сильно лучше «Великолепного века»: 7 турецких сериалов, от которых невозможно оторваться
Летать на банши? Для утех «18+»? Зачем на’ви из «Аватара» хвосты, и как они на самом деле размножаются
Физкульт-привет фанатам «Джентльменов удачи»: защитите звание в тесте на знание цитат из фильма
Не отпускают до последней минуты: 4 криминальных сериала с рейтингом 8.7+ – динамика не хуже, чем в «Во все тяжкие»
Новая экранизация Кинга переплюнула «Долгую прогулку» и другие хиты 2025-го: вопросы только к бюджету — даже на «Оно» потратили меньше
На Letterboxd назвали лучшие «женские» фильмы в истории: без «Сумерек» с «Поттером» хотя бы в топ-10 (но с «Интерстелларом»!)
Всем — даже «Мстителям» — стоит брать пример: 20 лет назад вышел фильм Сэма Рэйми, который до сих пор никто не превзошел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше