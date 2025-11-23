Меню
Фильмы
Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
Расписание сеансов Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы, 2025 в Москве
23 ноября 2025
Расписание сеансов Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы, 23 ноября 2025 в Москве
чт
20
пт
21
сб
22
вс
23
пн
24
вт
25
ср
26
Как купить билеты на сеанс фильма «Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
20:45
от 680 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
21:55
от 470 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
23:50
от 500 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
22:40
от 710 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
22:40
от 690 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
23:50
от 480 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
22:15
от 700 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
23:40
от 800 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
00:00
от 700 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
20:50
от 660 ₽
