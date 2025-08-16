Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Расписание сеансов Иван Семёнов. Первый поцелуй, 2025 в Москве
16 августа 2025
Расписание сеансов Иван Семёнов. Первый поцелуй, 16 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Иван Семёнов. Первый поцелуй»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
10:05
от 350 ₽
12:05
от 350 ₽
Prime Cinema
Севастопольская
2D
10:20
от 550 ₽
13:35
от 680 ₽
17:20
от 650 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
10:00
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
11:35
Балтика
Сходненская
2D
10:35
от 550 ₽
12:55
от 550 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
12:10
Времена года
Парк Победы
2D
11:10
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
13:00
от 800 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
10:15
от 610 ₽
14:05
от 660 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
10:15
Каро 10 София
Щелковская
2D
11:30
от 800 ₽
15:30
от 800 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
11:10
от 700 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
11:10
от 700 ₽
15:25
от 800 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
15:05
от 700 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
10:50
от 620 ₽
14:30
от 670 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
11:40
от 700 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
10:40
от 620 ₽
16:00
от 720 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:10
от 850 ₽
16:15
от 850 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
11:15
от 750 ₽
15:45
от 850 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
10:40
от 880 ₽
12:35
от 940 ₽
14:30
от 940 ₽
16:30
от 940 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
14:15
от 580 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
12:25
от 450 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
11:05
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
12:05
от 300 ₽
Киноклуб Эльдар
Проспект Вернадского
2D
09:40
от 200 ₽
11:10
от 200 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:30
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:10
15:20
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
12:35
Киномакс Пражская
Пражская
2D
12:40
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
12:30
от 770 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
13:00
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
13:10
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
10:30
от 470 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
12:55
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
13:20
от 400 ₽
17:15
от 400 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
09:20
от 490 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
10:00
от 350 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
15:00
от 470 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
13:10
от 420 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
12:10
от 200 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
10:50
от 250 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
09:45
от 250 ₽
Музей победы
г. Москва, пл. Победы, 3
2D
12:25
от 500 ₽
14:10
от 500 ₽
17:55
от 500 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
09:55
от 520 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
12:30
Победа
Крестьянская Застава
2D
11:00
от 250 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
12:55
от 450 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
12:10
от 500 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
11:00
от 950 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
13:10
от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
13:35
от 620 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
13:00
от 700 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
10:50
от 430 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
12:10
от 380 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
13:00
от 540 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:30
12:15
13:10
14:35
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:10
11:55
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:40
13:30
15:20
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
11:20
13:50
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:20
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
11:00
12:40
16:40
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:45
12:50
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:50
12:45
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
11:10
13:45
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
11:25
от 550 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
12:40
от 600 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
11:40
от 600 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
15:40
от 680 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
15:40
от 590 ₽
Формула кино на Можайке
Молодежная
2D
10:55
от 350 ₽
12:40
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
В книгах об этом ни слова, но Роулинг все объяснила: кто владеет эльфами Хогвартса, если там нет одного конкретного хозяина?
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667