Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Расписание сеансов Иван Семёнов. Первый поцелуй, 2025 в Москве
18 августа 2025
Расписание сеансов Иван Семёнов. Первый поцелуй, 18 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Иван Семёнов. Первый поцелуй»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
10:05
от 350 ₽
12:05
от 350 ₽
Prime Cinema
Севастопольская
2D
10:20
от 350 ₽
13:35
от 450 ₽
17:20
от 450 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
11:45
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
11:35
Балтика
Сходненская
2D
10:00
от 400 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
12:10
Времена года
Парк Победы
2D
11:10
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
13:00
от 500 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
10:15
от 440 ₽
14:05
от 500 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
10:15
Каро 10 София
Щелковская
2D
11:20
от 500 ₽
15:30
от 500 ₽
Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D
11:00
от 550 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
15:05
от 420 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
11:00
от 420 ₽
14:20
от 420 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
11:40
от 440 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
10:40
от 470 ₽
16:00
от 570 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:10
от 600 ₽
16:15
от 600 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
11:15
от 550 ₽
15:45
от 550 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
10:40
от 660 ₽
12:35
от 660 ₽
14:30
от 660 ₽
16:30
от 660 ₽
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
2D
11:30
от 400 ₽
Киноклуб Эльдар
Проспект Вернадского
2D
09:40
от 120 ₽
11:10
от 120 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:30
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:10
15:20
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
12:20
Киномакс Пражская
Пражская
2D
12:40
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
12:30
от 530 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
13:00
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
13:10
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
12:05
от 420 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
13:20
от 350 ₽
17:15
от 350 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
11:10
от 370 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
10:00
от 300 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
15:00
от 360 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
13:10
от 250 ₽
Москино Кинопарк
пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
2D
10:00
от 250 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
15:55
от 320 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
12:30
Победа
Крестьянская Застава
2D
14:20
от 300 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
12:55
от 300 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
12:10
от 350 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
11:00
от 750 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:45
от 470 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
13:30
от 470 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
13:00
от 500 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
10:50
от 330 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
12:55
от 330 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
13:00
от 390 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:30
12:15
13:10
14:35
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:10
11:55
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:40
13:30
15:20
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
11:20
13:50
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:40
12:30
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
11:00
12:40
16:40
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:45
13:00
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:50
12:45
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
11:10
13:45
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
12:25
от 450 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
12:40
от 450 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
12:45
от 450 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
15:40
от 500 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
15:40
от 470 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
Многие не подозревают, что в «Трех мушкетерах» играл Абдулов — и сразу в двух ролях: фото, где артиста за гримом не узнать
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667