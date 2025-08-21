Кто умер, кто спасся, а кто остался на острове: чем на самом деле закончился «Остаться в живых»

Финал «Моей геройской академии», продолжение «Ванпанчмена» и новинка от авторов «Дандадана»: 7 главных аниме осени 2025 года

Многие слышали, что Миядзаки ненавидит «Властелина колец»: мы разобрались и выяснили, как возник этот фейк

Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора

«Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах

«Давно так не затягивало»: этот мрачный триллер с Бондарчуком сравнивают с культовым «Экзаменом» — 6 часов проносятся как минута

Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола»

«Блич» вышел уже 21 год назад: до сих пор не все знают, что это за слово — объясняем смысл названия

«Ты не пройдешь», но, может, проедешь: во «Властелине колец» спрятался забавный ляп — зрители не замечали 20+ лет (фото)

Гениальный сюжет — есть, зрителей — нет: 5 малоизвестных фильмов с «хай-концептом» — от картонного хоррора до комедии про Чистилище