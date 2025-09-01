Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Идентификация Расписание сеансов Идентификация, 2025 в Москве 1 сентября 2025

Расписание сеансов Идентификация, 1 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Идентификация»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
17:20 от 1100 ₽ 19:50 от 600 ₽ 22:10 от 1100 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
20:00 от 450 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
14:50 от 400 ₽ 19:10 от 520 ₽ 22:20 от 520 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
В них играли Болдуин, Кидман и Киану Ривз, но зрители прошли мимо: забытые триллеры, которые заткнут за пояс хиты от Netflix
Кто умер, кто спасся, а кто остался на острове: чем на самом деле закончился «Остаться в живых»
А вы знали, что орков породил Гэндальф? Рассказываем о главном провале мага, который не показали в кино
«Три вида картошки, ростбиф, пудинг»: диетолог объяснила магию Хогвартса — почему в «Гарри Поттере» не толстели от пиршеств
«Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах
Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола»
«Блич» вышел уже 21 год назад: до сих пор не все знают, что это за слово — объясняем смысл названия
Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора
«Обнаглели эти больные…»: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по репликам врачей (тест)
«Ты не пройдешь», но, может, проедешь: во «Властелине колец» спрятался забавный ляп — зрители не замечали 20+ лет (фото)
«Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше