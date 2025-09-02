Почему в «Атаке титанов» три смерти похожи как близнецы — и что это значит для Жана, Райнера и Флока

Помните фразу Коли про самолет в «Москве слезам не верит»? Зрители только спустя десятилетия догадались, что с ней не так

В них играли Болдуин, Кидман и Киану Ривз, но зрители прошли мимо: забытые триллеры, которые заткнут за пояс хиты от Netflix

Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится

Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора

«Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке

Гениальный сюжет — есть, зрителей — нет: 5 малоизвестных фильмов с «хай-концептом» — от картонного хоррора до комедии про Чистилище

Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола»

Если «Гангстерленд» зашел на ура: вот еще 5 сериалов в стиле Гая Ричи, которые посмотрите залпом (и захочется еще)

«Давно так не затягивало»: этот мрачный триллер с Бондарчуком сравнивают с культовым «Экзаменом» — 6 часов проносятся как минута