Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Собачье сердце Расписание сеансов TheatreHD: Собачье сердце, 2025 в Москве 25 ноября 2025

Расписание сеансов TheatreHD: Собачье сердце, 25 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
ср 29 вс 2 вт 11 вт 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Собачье сердце»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
19:30 от 750 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Песочный человек
Песочный человек
2025, США, ужасы
«Соник» был просто разминкой: Джим Керри может сыграть самого известного маньяка в истории кино – режиссер «Маски» на низком старте
После «Во все тяжкие» Винс Гиллиган снял мир, где все счастливы — и это страшнее любой катастрофы: смотрим свежий трейлер «Из многих»
Йода вообще не должен был быть зеленым: архивы раскрывают другой взгляд на самого популярного героя «Звёздных войн»
«Наши люди в булочную на такси не ездят»: то ли дело метро – вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с «подземкой» (тест)
В «Игре престолов» Джорах спасал Дейенерис от Короля тьмы, а в этом забытом ужастике превращает жизнь своих детей в настоящий ад
«Голову носорога на тело газели»: как Стива Роджерса сделали худым в «Первом мстителе» – помогла не только графика (фото)
Джон Уик ворвался в «Игру в кальмара»: свежий боевик Netflix снят в Корее, но покорил весь мир – 7 000 000 зрителей всего за пару дней
«Добро пожаловать в Дерри» соединит вселенные Кинга: в сериал добавили героя из «Сияния» — и намекнули на возвращение «старого зла»
Кем заменили Есению и когда новые серии? Отвечаем на главные вопросы о 3 сезоне «Метода» – сериал пошел по стопам «Очень странных дел»
Она все видела — но никто не верит: 3 напряженных триллера для тех, кто еще не отошел от «Девушки из каюты №10»
Самые мрачные «Звездные войны», которые мы потеряли: Lucasfilm запретили Финчеру снимать продолжение «Скайуокер. Восход»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше