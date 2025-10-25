Меню
Фильмы
TheatreHD: Курентзис: Милосердие Тита
Расписание сеансов TheatreHD: Курентзис: Милосердие Тита, 2017 в Москве
25 октября 2025
Расписание сеансов TheatreHD: Курентзис: Милосердие Тита, 25 октября 2025 в Москве
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пункт назначения: Смертельная игра
Отзывы
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Во «Властелине колец» орки боялись солнца, а в «Хоббите» вели битвы среди белого дня: Питер Джексон грубо нарушил канон
«Самая амбициозная часть трилогии»: «Достать ножи 3» тот случай, когда продолжение – лучше первой части
Первые слухи о новом «Чужом» взволновали фанатов: кто вернется в сиквел из «Ромула» — сплетня от режиссера
«Я чертовски взбешен»: после скандала с «Убить Билла» Тарантино ввел на съемках строгий запрет — за нарушение увольняет без суда и следствия
Паттинсон, Стюарт, освобождайте график! Спустя 17 лет «Сумерки» могут получить продолжение — Майер перепишет старый канон
С пиратских торрентов — на вершину проката: это российское фэнтези собрало в Китае $8,8 млн, а в России — всего $1,7 млн
Звезда «Уэнсдей» сыграет важнейшую роль в новом «Человеке-Пауке»: но у фанатов «рыжули» из «Очень странных дел» поводов для радости поубавилось
В восторге от «Зова предков»? Припасли для вас целый список похожих фильмов, на которые стоит обратить внимание
Один из самых спорных фильмов Ричи вышел ровно 20 лет назад: россияне нашли в нем смысл жизни, американцы клеймили «бредовым болотом»
Самое кошмарное аниме студии Ghibli чудом увидело свет — режиссеру твердили: «Его не посмотрит никто», а теперь у него 100% на RT
Муад’Диб, на колени перед Киркоровым! Сразу два российских фильма обогнали в прокате культовую «Дюну» Вильнёва — но на Западе так и не прижились
