Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Родственные души Расписание сеансов Родственные души, 2024 в Москве 22 сентября 2025

Расписание сеансов Родственные души, 22 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 8 вт 9 ср 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17 сб 20 пн 22 вт 23
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Родственные души»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
15:30 от 400 ₽
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Почему фильм вообще называется «Бегущий по лезвию»: там ведь нет ни спорта, ни ножей
Три свежих детектива, после которых сложно вернуться к обычным сериалам: даже круче хитов Netflix
Великая тайна династии: причастен ли Джихангир к смерти Мустафы
Зрители до сих пор не могут забыть смерть Айдара в «Ментовских войнах»: но не все помнят, кто на самом деле убил лучшего друга Шилова
У этого триллера высочайший рейтинг и он — эталон, но криминалист бы смеялся во время просмотра: насобирали целых 18 ляпов в «Молчании ягнят»
«Подберезовики, подосиновики, п-под-опята»: тест для фанатов кино СССР — угадайте 5 фильмов по кадрам с грибами
У этого романа Стивена Кинга планировались аж три адаптации — все три свернули, и в целом это логично
От этих спойлеров по «Рассказу служанки» болит сердце: а многие живут в таком кошмаре и без сериала
Ни дня без настоящего маньяка: от этих 5 леденящих душу триллеров буквально невозможно оторваться (они про реальных убийц)
«Выходит далеко за рамки»: хоррор со звездой вселенной «Властелина колец» назвали одним из лучших за последние 10 лет — 92% на Tomatometer
«Невозможных задач нет», но этот фильм о хабаровском учителе дался кровью и потом даже опытным реквизиторам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше