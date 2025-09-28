Меню
Киноафиша Фильмы Родственные души Расписание сеансов Родственные души, 2024 в Москве 28 сентября 2025

Расписание сеансов Родственные души, 28 сентября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Сегодня 12 Завтра 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17 сб 20 пн 22 вт 23 сб 27 вс 28 вт 30 ср 1
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D
19:30
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
